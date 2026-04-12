Газизов отреагировал на ничью в матче «Динамо» Мх с «Локомотивом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1). Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

— Довольны результатом?

— Хотелось взять три очка, — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Железнодорожники с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Махачкалы с 23 очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре красно-зелёные 18 апреля на выезде сыграют с «Оренбургом», бело-голубые 19 апреля примут «Зенит».