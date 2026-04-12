«Спартак» впервые сыграл вничью в РПЛ при Карседо
Московский «Спартак» впервые сыграл вничью в Мир Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. Это случилось в матче 24-го тура с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Встреча завершилась со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8' 1:1 Мохеби – 42'
Ранее красно-белые под руководством Карседо победили «Сочи» (3:2), «Акрон» (4:3), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а также уступили «Зениту» (0:2).
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.
