«Спартак» впервые сыграл вничью в РПЛ при Карседо

Московский «Спартак» впервые сыграл вничью в Мир Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. Это случилось в матче 24-го тура с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой (Люберцы). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее красно-белые под руководством Карседо победили «Сочи» (3:2), «Акрон» (4:3), «Оренбург» (2:0) и «Локомотив» (2:1), а также уступили «Зениту» (0:2).

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.