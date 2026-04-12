Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА проиграл четыре матча из шести после рестарта чемпионата России

ЦСКА проиграл четыре матча из шести после рестарта чемпионата России
Комментарии

ЦСКА минимально уступил «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, московский клуб проиграл четыре матча из шести после рестарта чемпионата России. Это худшее начало года для красно-синих за 25 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Крамарич – 11'    

В 2001 году армейцы также проиграли в четырёх встречах из шести. Напомним, в нынешнем сезоне после зимней паузы ЦСКА уступил «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4), «Балтике» (0:1) и «Сочи» (0:1).

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android