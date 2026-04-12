ЦСКА проиграл четыре матча из шести после рестарта чемпионата России

ЦСКА минимально уступил «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, московский клуб проиграл четыре матча из шести после рестарта чемпионата России. Это худшее начало года для красно-синих за 25 лет. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В 2001 году армейцы также проиграли в четырёх встречах из шести. Напомним, в нынешнем сезоне после зимней паузы ЦСКА уступил «Ахмату» (0:1), московскому «Динамо» (1:4), «Балтике» (0:1) и «Сочи» (0:1).

После 24 матчей чемпионата России красно-синие набрали 42 очка и занимают пятое место. Сочинская команда заработала 12 очков и располагается на последней, 16-й строчке.