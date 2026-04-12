Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вахания — о новорождённом сыне: бегу домой, хочу его быстрее увидеть

Вахания — о новорождённом сыне: бегу домой, хочу его быстрее увидеть
Комментарии

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о своём новорождённом сыне.

«Домой бегу, сын родился. Пришло ли осознание? Вот дома хочу его увидеть быстрее», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Джонатана Альбы в домашнем матче сыграют с командой «Сочи» (17 апреля).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android