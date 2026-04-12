Вахания — о новорождённом сыне: бегу домой, хочу его быстрее увидеть

Защитник «Ростова» Илья Вахания рассказал о своём новорождённом сыне.

«Домой бегу, сын родился. Пришло ли осознание? Вот дома хочу его увидеть быстрее», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вахания выступает за «Ростов» с 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

«Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Джонатана Альбы в домашнем матче сыграют с командой «Сочи» (17 апреля).