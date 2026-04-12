«Сегодня мы заработали это очко». Карседо — о ничьей «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью своей команды в матче 24-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Видим и по другим матчам тоже, что всем непросто, команды, которые находятся в середине таблицы и ниже, бьются. Сегодня мы заработали это очко.

Жедсон [Фернандеш] может играть на разных позициях, он показывал это по ходу текущего сезона, в матче с «Зенитом» играл крайнего защитника во втором тайме. Это футболист, которым я доволен.

Чувствовалась опредёленная усталость после игры с «Зенитом», поездка сюда была достаточно долгой. Но никаких оправданий быть не может. Хотели добавить свежести заменами во втором тайме.

Хотели добавить глубины в атаке, потому что непросто было преодолевать оборонительную линию соперника.

У всех команд одинаковое расписание. Мы продолжаем биться за важные цели, постараемся восстановиться за неделю и набрать три очка в следующей игре, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.