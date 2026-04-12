Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Вратарь «Ростова» Ятимов: в матче со «Спартаком» могли и выиграть

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов прокомментировал результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Хочется всех поздравить с православным праздником. С Пасхой! Тяжёлая игра. Это очко очень важное. Хорошо, что так. Могли и выиграть, если бы забили в конце. В целом счёт по игре», – передает слова Ятимова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).

