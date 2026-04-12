Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, состоялись четыре матча 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

«Урал» — «Уфа» — 0:0;

«Волга» Ульяновск — «Шинник» — 0:1;

«Торпедо» Москва — «Арсенал» Тула — 1:1;

«Ротор» — «Сокол» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 52 очка. Тройку лидеров замыкает «Урал» (49). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (28) — 16-я.