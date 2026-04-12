Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Евсеев выругался семь раз во время интервью после игры «Локомотив» — «Динамо» Мх

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев произнёс семь нецензурных слов в интервью после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Вы игру смотрели? Много было моментов у «Локомотива»? Ну так всё. Да как вы оцените результат? «Динамо» Махачкала, *****, если тут играет, не то чтобы на равных, ***. Ну, по крайней мере, ***, это мы играем в футбол, ***, и мы хотим играть в атаку, ***. А не как раньше тут было, в оборону все играли, ***. Вот надо о чём говорить-то, ***. Кардинально команда меняется», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение. Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча своей команды с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре чемпионата России.

