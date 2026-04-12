Главная Футбол Новости

Нойер оценил слухи о предполагаемом конфликте с тренером сборной Германии Нагельсманом

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал слухи о якобы плохих взаимоотношениях с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом.

«Все эти слухи ложные. У нас с ним были хорошие взаимоотношения в «Баварии», он был моим тренером. На чемпионате Европы я также играл в его команде. У нас нет конфликта, всё хорошо. Слухи, поступающие с разных сторон, не интересуют ни его, ни меня. Никто из нас не переживает по этому поводу.

Не принимаю участия в подготовке к чемпионату мира, не работаю в рамках данного процесса. Я сосредоточен на «Баварии», уже об этом говорил. Просто наслаждаюсь тем, что играю за эту команду. У нас впереди очень много важных матчей, вместе с командой получаю от этого удовольствие», — сказал Нойер в интервью ZDF.de.

Материалы по теме
Мануэль Нойер высказался на тему возможного продления контракта с «Баварией»
