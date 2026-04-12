«Челси» — «Манчестер Сити»: Гехи удвоил преимущество гостей на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра игры выступает Крис Кавана. На данный момент счёт 2:0 в пользу «горожан». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество гостей. Ранее, на 51-й минуте, Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд.

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» с 61 очком располагаются на второй строчке, у них есть игра в запасе.

В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» (19 апреля).