Гришин: только слепой не видит, что у ЦСКА плохая игра — «Сочи» мог забить три мяча

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о результатах армейцев после поражения команды в матче 24-го тура Мир РПЛ от «Сочи» (0:1).

«После рестарта чемпионата ЦСКА играет плохо. Победы над «Акроном» и «Крыльями Советов» — это не показатель. И вот, пожалуйста, третья игра с «Сочи», который ЦСКА обязан был обыгрывать. Команда идёт на последнем месте в РПЛ, больше всех пропускает. В игре ЦСКА есть стагнация. «Сочи» за первые 20 минут матча мог забить три гола армейцам. В позиционной атаке у ЦСКА ничего не получается.

Если на бумаге мы говорили, что усиление у команды хорошее, сейчас констатируем, что Рейс не играет, Баринов не вписывается в состав и замедляет игру. А Лусиано [Гонду] забил «Акрону» и «Крыльям»? Это не показатель. В матче с «Сочи» он помешал Мойзесу забить на последних минутах в пустые ворота. Нет «химии», которая была раньше. С чемпионатом для меня всё ясно, но выиграет ли ЦСКА Кубок с такой игрой? Только слепой не видит, что у армейцев плохая игра», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.