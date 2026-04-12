Главная Футбол Новости

«Результат несправедливый». Тренер «Ростова» Альба — о матче со «Спартаком»

«Результат несправедливый». Тренер «Ростова» Альба — о матче со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

— Результат несправедливый. Первый тайм был наш, во втором больше моментов было у наших ворот.

— Насколько «Ростов» справился с задачами, которые вы ставили перед игроками?
— Очень хорошо. Сделали несколько замен, поменяли план, ребята отлично провели первый тайм. Во втором могло быть лучше, но тоже неплохо.

Замена защитника Семенчука во втором тайме? Попросил замену, получил жёлтую карточку, почувствовал дискомфорт.

— Почему сделали тройную замену в конце игры?
— Мелёхин тоже чувствовал дискомфорт, попросил замену. У Роналдо было сложное задание, он устал.

— Ятимов получил жёлтую карточку за затяжку времени в конце. Разговаривали с ним на эту тему?
— Разговор по поводу карточки всегда есть, можно разговаривать, но на поле все чувствуют по‑другому, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

