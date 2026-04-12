Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Челси — Манчестер Сити: результат матча 12 апреля 2026, счёт 0:3, 32-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в 32-м туре АПЛ и приблизился к первому месту в таблице
Окончен матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана.

0:1 О'Райли – 51'     0:2 Гехи – 57'     0:3 Доку – 68'    

На 51-й минуте Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 57-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте Жереми Доку забил третий мяч команды Хосепа Гвардиолы.

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» с 64 очками располагаются на второй строчке, отставая от «Арсенала» (70) на шесть очков с игрой в запасе.

В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» (19 апреля).

«Сити» ведёт в ключевом матче! Победа над «Челси» жизненно необходима. LIVE
