«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в 32-м туре АПЛ и приблизился к первому месту в таблице

Окончен матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Челси» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Крис Кавана.

На 51-й минуте Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 57-й минуте Марк Гехи удвоил преимущество гостей. На 68-й минуте Жереми Доку забил третий мяч команды Хосепа Гвардиолы.

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» с 64 очками располагаются на второй строчке, отставая от «Арсенала» (70) на шесть очков с игрой в запасе.

В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» (18 апреля), а «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» (19 апреля).