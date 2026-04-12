Аршавин — о Соболеве: тащит весну для «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве и его влиянии на игру команды.

«Когда Соболев выходит на поле, у «Зенита» появляется розыгрыш. Например, с Дураном такого нет. Соболев очень здорово себя ощущает и физически, и морально, он тащит весну для «Зенита», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за клуб 21 матч в чемпионате России, в которых забил семь мячей и отметился тремя результативными передачами. Также на счету форварда 10 игр в Кубке страны, в которых футболист забил три гола и сделал одну передачу.