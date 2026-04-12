Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин — о Соболеве: тащит весну для «Зенита»

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве и его влиянии на игру команды.

«Когда Соболев выходит на поле, у «Зенита» появляется розыгрыш. Например, с Дураном такого нет. Соболев очень здорово себя ощущает и физически, и морально, он тащит весну для «Зенита», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за клуб 21 матч в чемпионате России, в которых забил семь мячей и отметился тремя результативными передачами. Также на счету форварда 10 игр в Кубке страны, в которых футболист забил три гола и сделал одну передачу.

Материалы по теме
Игонин: Соболев вредит «Зениту» своими перформансами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android