Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о ничьей с «Ноттингем Форест»

Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался о ничьей с «Ноттингем Форест»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал ничью в матче 32-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Мурилло – 23'     1:1 Н. Уильямс – 38'    

«Мы стремимся к совершенству. В декабре мы играли отлично — отставали от «Арсенала» и «Манчестер Сити» на два-три очка. И хотя месяц назад наш уровень игры был хуже, чем в декабре, мы всё равно были очень хороши. И сейчас мы находимся в том же положении. Наша ближайшая цель – качественно сыграть в четвертьфинале Лиги Европы. Мы по-прежнему занимаем место в первой пятёрке Премьер-лиги. Конечно, сегодняшний матч похож на предыдущий. Мы сыграли очень хорошо, но следующий шаг – это сыграть отлично, чтобы победить.

Старались победить, очень рад, что мы придерживались чёткого игрового плана, футболисты его выполнили. Мы следовали нашей игровой стратегии, провели очень хороший матч и заработали очень важное очко, но следующий шаг — это достижение совершенства. Нам нужны три очка в таких матчах, как сегодняшний, чтобы претендовать на место в первой пятёрке [по итогам сезона].

Наш следующий матч Премьер-лиги в воскресенье с «Сандерлендом» станет новым испытанием в чемпионате Англии. И, конечно же, в Лиге Европы также должны чувствовать себя комфортно и гордиться тем, что делаем. А на «Вилла Парк» в четверг я хочу, чтобы, как и сегодня, болельщики, которые приехали сюда, были с нами — не знаю, сколько их было, но думаю, около 3000 или 4000, как в Болонье. Это фантастика. Почему? Потому что мы чувствуем их присутствие здесь, рядом с нами, это придаёт нам уверенность, мотивацию и воодушевление», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

«Ноттингем Форест» и «Астон Вилла» сыграли вничью в 32-м туре АПЛ
