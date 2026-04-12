Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Карседо — о Зобнине: помогает понять, что такое игра за «Спартак»

Карседо — о Зобнине: помогает понять, что такое игра за «Спартак»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о капитане команды Романе Зобнине после матча 24-го тура Мир РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

«Роман — наш капитан и лидер. Он способен действовать на разных позициях, заряжает партнеров своей страстью и помогает им понять, что такое игра за «Спартак». Во втором тайме я заменил его, потому что сил с учётом такой недели уже не хватало, но мы довольны его работой», — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

Капитан москвичей отличился на восьмой минуте матча.

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

