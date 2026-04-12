«Зенит» — «Краснодар»: Лукас Оласа сравнял счёт на 69-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт на 69-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вендел на 27-й минуте.

После 23 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 52 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре команда Сергея Семака победила «Крылья Советов» со счётом 2:1, а подопечные Мурада Мусаева выиграли у «Ахмата» со счётом 1:0.