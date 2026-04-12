«Спартак» не смог обыграть «Ростов» в трёх последних матчах

«Спартак» не смог обыграть «Ростов» в трёх последних матчах
Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые не смогли обыграть жёлто-синих в трёх последних встречах.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Зобнин – 8'     1:1 Мохеби – 42'    

В последний раз «Спартак» побеждал «Ростов» (2:0) 30 июля 2025 года во встрече 1-го тура Фонбет Кубка России. После этого команды дважды сыграли вничью и один раз победу праздновал «Ростов».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).

«Спартак» не воспользовался подарками! Провальный матч Джику и адское невезение
