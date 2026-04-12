«Спартак» не смог обыграть «Ростов» в трёх последних матчах

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые не смогли обыграть жёлто-синих в трёх последних встречах.

В последний раз «Спартак» побеждал «Ростов» (2:0) 30 июля 2025 года во встрече 1-го тура Фонбет Кубка России. После этого команды дважды сыграли вничью и один раз победу праздновал «Ростов».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 42 очка в 24 играх. «Ростов» с 26 набранными очками располагается на 10-м месте.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо в домашнем матче встретится с «Ахматом» (19 апреля), а подопечные Джонатана Альбы сыграют с «Сочи» (17 апреля).