Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Гришин: Челестини не уйдёт из ЦСКА сам — будет сидеть и получать деньги

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем главного тренера армейцев Фабио Челестини в клубе.

«Ни один иностранный тренер сам не уйдёт из команды, потому что есть хорошая неустойка. Зачем уходить самому, когда можно спокойно сидеть и получать деньги? Получается игра или нет, Челестини будет ждать, когда руководство ЦСКА сделает какой-то шаг. Если оно предложит уйти ему и даст неустойку, он уйдёт и получит её.

Если нет, будет работать до лета. Игра ЦСКА неуправляемая ни заменами, ни составом. Как можно не ставить Мойзеса, когда это сильнейший игрок команды? Понятно, что был конфликт, но он уже решён. Это не очень правильно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

