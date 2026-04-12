«Челси» потерпел пятое поражение в шести последних матчах во всех турнирах

«Челси» со счётом 0:3 проиграл «Манчестер Сити» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» уступили в пяти предыдущих играх из шести во всех турнирах.

Данная серия лондонцев началась первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» — тогда «синие» уступили со счётом 2:5. Затем команда Лиама Росеньора проиграла «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) в АПЛ, в ответной встрече с парижанами лондонцев также ждала неудача — 0:3. С таким же счётом «Челси» проиграл в чемпионате Англии «Эвертону». Разгром «Порт Вейл» (7:0) в Кубке Англии улучшил статистику, но после этого «синие» уступили «горожанам».

На данный момент «синие» с 48 очками занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» 18 апреля.