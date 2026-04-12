Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, состоялись четыре матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 12 апреля:

ЦСКА — «Сочи» — 0:1;

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Ростов» — «Спартак» — 1:1;

«Зенит» — «Краснодар» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 53 очка после 24 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 52 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 45 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (12), на 15-й строчке находится «Оренбург» (20).