«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на шесть очков за шесть туров до конца сезона АПЛ

«Манчестер Сити» со счётом 3:0 разгромил «Челси» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до шести очков. Также на данный момент у «горожан» в чемпионате Англии на одну игру меньше, чем у «канониров».

В оставшихся матчах нынешнего сезона АПЛ команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Арсеналом» (19 апреля), «Бёрнли» (22 апреля), «Эвертоном» (4 мая), «Брентфордом» (9 мая), «Борнмутом» (17 мая) и «Астон Виллой» (24 мая). Кроме того, «горожане» проведут перенесённый матч с «Кристал Пэлас», дата которого станет известна позднее.

«Арсенал» в оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата Англии встретится с «Манчестер Сити» (19 апреля), «Ньюкасл Юнайтед» (25 апреля), «Фулхэмом» (2 мая), «Вест Хэм Юнайтед» (10 мая), «Бёрнли» (17 мая) и «Кристал Пэлас» (24 мая).