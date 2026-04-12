Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Манчестер Сити» отстаёт от «Арсенала» на шесть очков за шесть туров до конца сезона АПЛ

«Манчестер Сити» со счётом 3:0 разгромил «Челси» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги и сократил отставание от лидирующего «Арсенала» до шести очков. Также на данный момент у «горожан» в чемпионате Англии на одну игру меньше, чем у «канониров».

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Окончен
0 : 3
0:1 О'Райли – 51'     0:2 Гехи – 57'     0:3 Доку – 68'    

В оставшихся матчах нынешнего сезона АПЛ команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Арсеналом» (19 апреля), «Бёрнли» (22 апреля), «Эвертоном» (4 мая), «Брентфордом» (9 мая), «Борнмутом» (17 мая) и «Астон Виллой» (24 мая). Кроме того, «горожане» проведут перенесённый матч с «Кристал Пэлас», дата которого станет известна позднее.

«Арсенал» в оставшихся играх текущего розыгрыша чемпионата Англии встретится с «Манчестер Сити» (19 апреля), «Ньюкасл Юнайтед» (25 апреля), «Фулхэмом» (2 мая), «Вест Хэм Юнайтед» (10 мая), «Бёрнли» (17 мая) и «Кристал Пэлас» (24 мая).

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Сити» безжалостно прошёлся по «Челси». У лондонцев провалился даже самый надёжный игрок
«Сити» безжалостно прошёлся по «Челси». У лондонцев провалился даже самый надёжный игрок
