Суперкомьютер Opta оценил шансы «Арсенала» и «Ман Сити» на победу в АПЛ после 32-го тура

Суперкомьютер Opta оценил шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в английской Премьер-лиге после 32-го тура. Об этом сообщил Opta Analyst.

Шансы «Арсенала» составляют 87,26%. Вероятность победы «Манчестер Сити» – 12,74%. До матчей 32-го тура победа лондонского клуба оценивалась в 97,7%.

В 32-м туре команда Микеля Артеты потерпела поражение от «Борнмута» со счётом — 1:2, а подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Челси» — 3:0.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков. «Манчестер Сити» заработал 64 очка и располагается на второй строчке с игрой в запасе.

В следующем туре командам предстоит встретиться между собой. Игра пройдёт 19 апреля на стадионе «Этихад».