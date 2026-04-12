«Зенит» — «Краснодар»: Педро удалён на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Зенит» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Сергей Карасёв. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Зенита» Педро удалён на 78-й минуте.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вендел на 27-й минуте. Во втором тайме на 69-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт.

После 23 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 51 очко и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 52 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».