Галактионов прокомментировал информацию об интересе к Батракову со стороны «ПСЖ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику своей команды Алексею Батракову со стороны «ПСЖ».

«Сложно сказать. Понятно, что видели эту информацию. Но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить? Будет конкретика, предложение, будет и разговор.

Если проанализировать трансфер Сафонова в «ПСЖ», я лично узнал об этом только за два дня до подписания. Там абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, наверное, это и игроку не будет полезно, и всем остальным», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 10 результативными передачами.