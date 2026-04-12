Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов прокомментировал информацию об интересе к Батракову со стороны «ПСЖ»

Галактионов прокомментировал информацию об интересе к Батракову со стороны «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику своей команды Алексею Батракову со стороны «ПСЖ».

«Сложно сказать. Понятно, что видели эту информацию. Но предпочитаю более конкретные действия. Если будет конкретика от того или иного большого клуба, понятно, что всестороннее развитие игрока должно быть в приоритете. На сегодняшний день это слух. Смысл мусолить? Будет конкретика, предложение, будет и разговор.

Если проанализировать трансфер Сафонова в «ПСЖ», я лично узнал об этом только за два дня до подписания. Там абсолютная тишина была. Если каждый день мусолить слухи, наверное, это и игроку не будет полезно, и всем остальным», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 10 результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android