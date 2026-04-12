«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Вендел на 27-й минуте. Во втором тайме на 69-й минуте защитник «Краснодара» Лукас Оласа сравнял счёт. На 78-й минуте нападающий «Зенита» Педро получил красную карточку.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».