Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
«Игрой недоволен, безобразное качество». Галактионов — о ничьей «Локомотива» и «Динамо» Мх

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1) в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Игрой недоволен, безобразное качество. И движение, и работа с мячом, мысль — всё это нам нужно ускорять. В последние 15-20 минут мы создали необходимое давление. Хорошо, что этот матч свели вничью. Справедливости ради стоит сказать, что у Александра Руденко, Зелимхана Бакаева, Николая Комличенко были моменты, чтобы увеличивать счёт. Но именно по содержанию игры должны быть гораздо лучше.

Соперник играл организованно, большим количеством футболистов оборонялся и не давал нам пространства, чтобы разбежаться. В этом плане «Динамо» нужно отдать должное», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

