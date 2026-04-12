Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Арбитр Федотов высказался об удалении Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил решение Сергея Карасёва удалить нападающего «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходит в эти минуты. На данный момент счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Карасёв должен был сам принимать решение, потому что находился в открытой позиции. С его ракурса это как минимум жёлтая карточка. Понятно, на повторе он уже увидел, что это красная. Педро ответственен за весь эпизод. Если бы контакт был не так высоко и удар пришёлся, к примеру, в голеностоп, VAR бы не вмешался, мы бы говорили о жёлтой.

Но тут вышло иначе. Педро находился лицом к мячу, в то время как Сперцян пытался ударить сбоку. Соответственно, в контакте виноват Педро. Он пытался подсогнуть ногу, но уже было поздно — произошла накладка шипами. Ключевое здесь — место попадания», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Все провалились и никто никого не догнал. День сюрпризов в РПЛ
Все провалились и никто никого не догнал. День сюрпризов в РПЛ
