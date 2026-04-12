У «Краснодара» всего четыре победы за 30 матчей с «Зенитом» в РПЛ

«Краснодар» одержал всего четыре победы за 30 матчей с «Зенитом» в Мир Российской Премьер-Лиге. В матче 24-го тура команды сыграли вничью — 1:1. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

Последний раз команда с юга России побеждала сине-бело-голубых в матче 10-го тура чемпионата России сезона-2024/2025 — 2:0.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».