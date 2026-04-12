Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» впервые в XXI веке всухую проиграл в трёх матчах АПЛ подряд

Комментарии

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» всухую проиграли в трёх встречах чемпионата Англии подряд впервые с 1998 года. Об этом сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51'     0:2 Гехи – 57'     0:3 Доку – 68'    

Команда Лиама Росеньора уступила «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «горожанам».

В сезоне-1997/1998 лондонцы четыре раза подряд проигрывали всухую в АПЛ — поражения случились в играх с «Арсеналом» (0:2), «Лестер Сити» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Астон Виллой» (0:1). Тогда «Челси» занял четвёртое место по итогам сезона.

На данный момент «Челси» с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» 18 апреля.

Материалы по теме
«Челси» потерпел пятое поражение в шести последних матчах во всех турнирах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android