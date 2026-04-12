«Челси» впервые в XXI веке всухую проиграл в трёх матчах АПЛ подряд

«Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» всухую проиграли в трёх встречах чемпионата Англии подряд впервые с 1998 года. Об этом сообщает Squawka.

Команда Лиама Росеньора уступила «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «горожанам».

В сезоне-1997/1998 лондонцы четыре раза подряд проигрывали всухую в АПЛ — поражения случились в играх с «Арсеналом» (0:2), «Лестер Сити» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Астон Виллой» (0:1). Тогда «Челси» занял четвёртое место по итогам сезона.

На данный момент «Челси» с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» 18 апреля.