«Челси» впервые в XXI веке всухую проиграл в трёх матчах АПЛ подряд
«Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» всухую проиграли в трёх встречах чемпионата Англии подряд впервые с 1998 года. Об этом сообщает Squawka.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 51' 0:2 Гехи – 57' 0:3 Доку – 68'
Команда Лиама Росеньора уступила «Ньюкасл Юнайтед» (0:1), «Эвертону» (0:3) и «горожанам».
В сезоне-1997/1998 лондонцы четыре раза подряд проигрывали всухую в АПЛ — поражения случились в играх с «Арсеналом» (0:2), «Лестер Сити» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Астон Виллой» (0:1). Тогда «Челси» занял четвёртое место по итогам сезона.
На данный момент «Челси» с 48 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В 33-м туре АПЛ «Челси» встретится с «Манчестер Юнайтед» 18 апреля.
