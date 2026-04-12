Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита» в одно очко за шесть туров до конца сезона РПЛ

«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита» в одно очко за шесть туров до конца сезона РПЛ
Комментарии

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «быки» сохранили отрыв от сине-бело-голубых в одно очко в таблице за шесть туров до конца сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

В оставшихся матчах «Краснодар» встретится с «Балтикой», «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом».

«Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Локомотивом», «Ахматом», ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android