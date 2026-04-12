«Краснодар» сохранил отрыв от «Зенита» в одно очко за шесть туров до конца сезона РПЛ
«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «быки» сохранили отрыв от сине-бело-голубых в одно очко в таблице за шесть туров до конца сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
В оставшихся матчах «Краснодар» встретится с «Балтикой», «Спартаком», махачкалинским «Динамо», «Акроном», московским «Динамо» и «Оренбургом».
«Зенит» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Локомотивом», «Ахматом», ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом».
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
