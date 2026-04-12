«Всё только начинается». Мусаев — о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат встречи 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) и положение команд в гонке за титул.

«Игра, как и ожидалось, получилась боевая, плотная. На кону стояло очень многое для каждой из команд. В первом тайме «Зенит» показал хороший прессинг, нам было сложно. Они забили гол, потом мы отодвинули игру. Второй тайм больше прошёл на их половине. Ждали свой момент, дождались. Потом было удаление. Футболисты проделали хорошую работу.

У нас был тяжёлый график — три выезда подряд. Думаю, игра оставила хорошее впечатление у всех, кто смотрел. Всё только начинается, борьба только начинается. Впереди шесть туров», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».