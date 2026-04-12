Тренер «Краснодара» Мусаев оценил момент с удалением Педро

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил эпизод матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), в котором нападающий петербуржцев Педро получил красную карточку. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Я не видел момент с Педро. Видел, когда Карасёв смотрел VAR, что удар открытыми шипами в голеностоп. Странно, что не было свистка для фола. С 77-й минуты играли в большинстве, было два момента, но не забили. Ничья — заслуженный результат. Но надо остыть, чтобы пересмотреть и дать анализ», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.