«Не цирк! Футбол!» Губерниев — о жёлтой карточке Соболева в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о жёлтой карточке, полученной нападающим «Зенита» Александром Соболевым в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Вот эта пантомима в конце… Жёлтая карточка на ровном месте, конечно, так делать не надо. Ключевой футболист, борется за чемпионство. Ну, Соболев… ах! Не цирк! Футбол!» — сказал Губерниев в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

В концовке матча Соболев, лёжа на газоне, ткнул ногой полузащитника «Краснодара» Дугласа Аугусто, после чего игрок упал, а форвард начал изображать его падение, обращаясь к Аугусто.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.