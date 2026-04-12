Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев ушёл от вопроса о россиянах в составе «Краснодара»

Мурад Мусаев ушёл от вопроса о россиянах в составе «Краснодара»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ушёл от вопроса о россиянах в составе команды после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором южане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

— В основе вышли из Россиян Агкацев и Кривцов. Галицкий в своё время мечтал о команде из 11 воспитанников.
— На сегодняшний день столько воспитанников в составе. Кто сильнее, тот и играет. У Черникова была дисквалификация. У Петрова тяжёлая травма. Есть вероятность, что они бы играли сегодня. Не знаю, как прокомментировать ваш вопрос, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

Материалы по теме
«Всё только начинается». Мусаев — о борьбе «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство
