Мурад Мусаев ушёл от вопроса о россиянах в составе «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ушёл от вопроса о россиянах в составе команды после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором южане сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).
— В основе вышли из Россиян Агкацев и Кривцов. Галицкий в своё время мечтал о команде из 11 воспитанников.
— На сегодняшний день столько воспитанников в составе. Кто сильнее, тот и играет. У Черникова была дисквалификация. У Петрова тяжёлая травма. Есть вероятность, что они бы играли сегодня. Не знаю, как прокомментировать ваш вопрос, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
