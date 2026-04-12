Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Семак — о матче «Зенита» с «Краснодаром»: как можно высосать откуда-то красную карточку?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) и раскритиковал решение арбитра Сергея Карасёва удалить нападающего его команды Педро.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Хороший первый тайм в нашем исполнении. Второй тайм не так активно прессинговали, встречали. Сели близко к своим воротам и первый же подход, в котором недоубирал ногу Педро. Как можно высосать откуда-то красную карточку? Мне непонятно. В принципе уже привыкли, потому что трактовки очень сложны. В прошлом туре, когда ставят пенальти с «Динамо». Может кто-то объяснить, когда Соболеву в лицо это не пенальти? И это правильное решение. Со «Спартаком» коснулись лица — и это пенальти и правильное решение. Я это не понимаю, как и другие тренеры.

Спросил у судьи: «Мажич трактует моменты, где последовательность?» Он отвечает: «Не слушаю, что Мажич говорит. Я сужу, что вижу». Вот такие дела у нас в судейском корпусе. Хотелось бы больше говорить про игру, чтобы футбольные руководители внесли ясность и навели порядок в этом вопросе.

А так игра была важная для обеих команд. Первый тайм остался за нами, во втором соперник был поострее. Если бы не удаление, посмотрели бы ещё минут 25 острого футбола», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».

«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
