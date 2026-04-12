Главный тренер «Зенита» Семак объяснил, почему не выпустил Дурана в матче с «Краснодаром»
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Дуран готов. Может, он бы вышел, если бы играли равными составами. Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный. Исходя из данных задач после удаления нам нужны были более мобильные игроки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».
