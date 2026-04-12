Соболев получил жёлтую карточку за передразнивание Аугусто в матче «Зенит» — «Краснодар»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил жёлтую карточку на 90+6-й минуте матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) за передразнивание полузащитника Дугласа Аугусто. До этого Соболев, лёжа на газоне, ткнул ногой хавбека, после чего футболист упал.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».