Вратарь «Зенита» Адамов: после удаления в игре с «Краснодаром» немного находились в шоке

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался об игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой сине-бело-голубые сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Если брать первый тайм, там мы владели преимуществом, потом подустали и подсели. Во втором тайме контролировали игру, а после удаления уже было тяжело, немного находились в шоке. Главным было не пропустить, но могли и в меньшинстве забивать», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» 19 апреля. В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».