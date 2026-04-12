Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
«Можно найти логику в этой ничьей». Казанский — о матче «Зенита» и «Краснодара»

Российский комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Странное впечатление от главного матча весны. «Зенит» мог забрать игру. Примерно до середины второго тайма был в кои-то веки разнообразен и агрессивен. Сегодня игрокам Питера как будто стало важно участвовать в чемпионате России по футболу. И не сказать, что «Краснодар» был откровенно плох. Просто «Зенит» куда быстрее и конкретнее шёл в атаку. А значит, и искал голы и победу.

Однако с середины второго тайма уже «Краснодар» мог забрать игру. Он стал куда агрессивнее и разнообразнее. Удаление Педро только плеснуло бензин на угли уверенности. В центре всё наладилось. Фланг с Кривцовым уже не смотрелся как зона повышенного риска… Кордоба прорезался… Но перекладина звякнула продолжением чемпионской гонки.

Сейчас без эмоций можно даже логику найти в этой ничьей. Раз все недовольны и считают, что скорее потеряли, чем приобрели, значит, проверим уже на других, кто ошибётся, а кто останется безупречным. Календари сопоставимы, грабли в приличном количестве лежат на пути двух этих творческих коллективов. Нас ждёт драма с развязкой. Не может быть иначе», — написал Казанский в телеграм-канале.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 52 очка за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 53 очка.

