Кривцов: спорное удаление «Зенита»? Там сейчас Сперцян ногу выложит, посмотрите

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об удалении нападающего санкт-петербургского «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«С удалением всегда немного проще играть. Я побыл на поле три минуты, когда было удаление. Со своей стороны не могу ничего сказать. Со стороны «Зенита» удаление спорное? Ну посмотрите, там сейчас Эдик [Сперцян] ногу выложит, посмотрите, спорное или нет», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 52 очка за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 53 очка.