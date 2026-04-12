Созин: «Зенит» и «Краснодар» — футбол европейского уровня. Победил чемпионат России

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).

«Зенит» был так заряжен в первом тайме, что надолго бы его не хватило. Поэтому такая разница с первым таймом. Главное — обе команды показали свой максимум. И этот максимум высокий.

Очень люблю, когда матчи идут от ножа. С таким накалом, что никто не убирает ноги. Все бьются. «Зенит» и «Краснодар» не наиграли на победу, а победил чемпионат России. Мы на одном дыхании посмотрели футбол европейского уровня», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.