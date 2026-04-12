Игрок «Краснодара» Кривцов: должны были забивать «Зениту», а не дожимать

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался по итогам матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом» (1:1).

«Как минимум это одно приобретённое очко. Но хотелось бы дожать. Должны были просто забивать, а не дожимать. Первый тайм был не лучшим. Наверное, это связано с невынужденными потерями мяча», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».