Полузащитник «Краснодара» Кривцов высказался о чемпионской гонке с «Зенитом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Думаю, если бы мы выиграли, что-то бы поменялось в борьбе за чемпионство, но ничья, расслабляться сейчас в принципе нельзя. Сейчас надо быть чуть более сконцентрированными. Лично не следил за чужим календарём, кому будет полегче из нас», — передаёт слова Кривцова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.