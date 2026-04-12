Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже меньше нецензурных слов». Гаджиев — об интервью Евсеева после игры с «Локомотивом»

Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал интервью главного тренера команды Вадима Евсеева после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мастури – 63'     1:1 Монтес – 87'    

«Привычка — вторая натура. Видите, уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Мы живём в обществе, где мат — это не ругательство, а разговорная речь, но, конечно, это его не оправдывает. От этого нужно отходить. Для Дагестана это вообще нонсенс. Значительная часть населения религиозна, мат категорически запрещён. Думаю, в этот раз штраф будет автоматическим», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев произнёс семь нецензурных слов в интервью после матча.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение. Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча своей команды с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре чемпионата России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android