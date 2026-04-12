«Уже меньше нецензурных слов». Гаджиев — об интервью Евсеева после игры с «Локомотивом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал интервью главного тренера команды Вадима Евсеева после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:2).

«Привычка — вторая натура. Видите, уже меньше нецензурных слов, прогресс есть. Мы живём в обществе, где мат — это не ругательство, а разговорная речь, но, конечно, это его не оправдывает. От этого нужно отходить. Для Дагестана это вообще нонсенс. Значительная часть населения религиозна, мат категорически запрещён. Думаю, в этот раз штраф будет автоматическим», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев произнёс семь нецензурных слов в интервью после матча.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение. Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча своей команды с «Балтикой» (2:2) в 23-м туре чемпионата России.