Результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 12 апреля, завершился 29-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Результаты матчей 29-го тура Бундеслиги:
10 апреля, пятница:
«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:2.
11 апреля, суббота:
«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:2;
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:0;
«Хайденхайм»— «Унион» — 3:1;
«Боруссия» Дортмунд — «Байер» — 0:1;
«Санкт-Паули» — «Бавария» — 0:5.
12 апреля, воскресенье:
«Кёльн» — «Вердер» — 3:1;
«Штутгарт» — «Гамбург» — 4:0;
«Майнц» — «Фрайбург» — 0:1.
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 76 очков за 29 матчей.