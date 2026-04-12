Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 12 апреля, завершился 29-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 29-го тура Бундеслиги:

10 апреля, пятница:

«Аугсбург» — «Хоффенхайм» — 2:2.

11 апреля, суббота:

«Вольфсбург» — «Айнтрахт» — 1:2;
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 1:0;
«Хайденхайм»— «Унион» — 3:1;
«Боруссия» Дортмунд — «Байер» — 0:1;
«Санкт-Паули» — «Бавария» — 0:5.

12 апреля, воскресенье:

«Кёльн» — «Вердер» — 3:1;
«Штутгарт» — «Гамбург» — 4:0;
«Майнц» — «Фрайбург» — 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набравшая 76 очков за 29 матчей.

