Сперцян: эмоции от ничьей «Краснодара» с «Зенитом» положительные

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Конечно, немного остался осадок. Надо было больше контролировать мяч, искать возможности забить второй гол. В целом эмоции положительные. «Зенит» — сильный соперник. Чуть-чуть недорабатывали, не добегали в некоторых моментах.

В перерыве был разбор, во втором тайме исправились. У «Зенита» не было ни одного момента, значит, исправились», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.