Сперцян: эмоции от ничьей «Краснодара» с «Зенитом» положительные
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
1:0 Вендел – 27' 1:1 Оласа – 69'
Удаления: Педро – 79' / нет
«Конечно, немного остался осадок. Надо было больше контролировать мяч, искать возможности забить второй гол. В целом эмоции положительные. «Зенит» — сильный соперник. Чуть-чуть недорабатывали, не добегали в некоторых моментах.
В перерыве был разбор, во втором тайме исправились. У «Зенита» не было ни одного момента, значит, исправились», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.
