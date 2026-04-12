Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Сперцян поздравил болельщиков с праздником Светлой Пасхи

Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян поздравил болельщиков с праздником Светлой Пасхи после матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Хотел поздравить всех православных верующих со светлой Пасхой. Болельщикам спасибо, что поддерживали нас. Они лучшие!» — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 матчей чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с махачкалинским «Динамо» (19 апреля). В этот же день подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Балтикой».

Материалы по теме
Сперцян: эмоции от ничьей «Краснодара» с «Зенитом» положительные
