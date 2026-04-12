Сперцян: Семак сказал, что красная карточка высосана? Зачем вы подстрекаете?

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о реакции главного тренера «Зенита» Сергея Семака на удаление нападающего Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми (1:1). В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

— У вас остался след на ноге. Можете показать?

— Я сейчас перемотанный. Потом выложу фотографию. Посмотрим, если не отечёт сильно. По моменту с Педро же всё видно было.

— Семак сказал, что судья «высосал» этот момент.

— А я здесь при чём? Зачем вы подстрекаете?

— Я не подстрекаю. Какое ваше мнение?

— Да я ничего не помню после удара. Я потом ногу выложу, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.