Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Сперцян: Семак сказал, что красная карточка высосана? Зачем вы подстрекаете?

Комментарии

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о реакции главного тренера «Зенита» Сергея Семака на удаление нападающего Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми (1:1). В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

— У вас остался след на ноге. Можете показать?
— Я сейчас перемотанный. Потом выложу фотографию. Посмотрим, если не отечёт сильно. По моменту с Педро же всё видно было.

— Семак сказал, что судья «высосал» этот момент.
— А я здесь при чём? Зачем вы подстрекаете?

— Я не подстрекаю. Какое ваше мнение?
— Да я ничего не помню после удара. Я потом ногу выложу, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 24 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 52 очка и занимают второе место. Чёрно-зелёные заработали 53 очка и располагаются на первой строчке.

Семак — о матче «Зенита» с «Краснодаром»: как можно высосать откуда-то красную карточку?
«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
«Зенит» заставил «Краснодар» страдать. Но всё перевернулось за 10 минут
