Тренер «Ман Сити» Гвардиола сравнил свою нынешнюю команду с её прошлой версией

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 32-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:0) сравнил нынешнее положение своей команды с её состоянием в прошлом.

«В прошлом наша команда прошла через уникальный период, но продолжаем развиваться. Сейчас в нашем распоряжении есть целые недели [для восстановления], не играем в Лиге чемпионов. Мы стали свежее, а на тренировках каждый знает, что должен делать.

Провели матчи с тремя сильными оппонентами уровня Лиги чемпионов. Наша команда не смотрелась убедительно на протяжении всех 90 минут, но мы были достаточно целостны, не упустили слишком много моментов, а в атаке постоянно действовали опасно.

Наше тактическое построение может меняться — второй тайм отличался от первого. Основная задача — создавать опасные моменты, выигрывать верховые мячи и развивать игру», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.